Stranger Things, David Harbour: "Una grande star del cinema stava per portarmi via il ruolo"

È difficile immaginare Stranger Things senza David Harbour nei panni di Jim Hopper, ma l'attore ha rivelato che una star del cinema stava per portargli via il ruolo.

Dopo ben tre stagioni, è quasi impossibile immaginare qualcuno che non sia David Harbour nei panni di Jim Hopper di Stranger Things anche se secondo la star, inizialmente, un altro attore era stato scelto per interpretare il capo della polizia di Hawkins.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

Durante il Comic Con di New York, la star di Black Widow ha recentemente affermato di ritenere che il ruolo di Hopper sia stato quasi affidato ad "una grande star del cinema". David ha anche confessato di aver spesso scherzato con i creatori dello show a proposito della misteriosa identità dell'attore.

"Ne parlo sempre, scherzando, con i Duffer Brothers", ha rivelato l'attore durante la conferenza stampa. "C'è stata una persona a cui era stato offerto il ruolo di Hopper prima di me, che apparentemente era una grande star del cinema, e di tanto in tanto vado su Google, e leggo tutti questi articoli dove si parla di Ewan McGregor e molti altri. Ancora oggi non so chi sia la celebrità... se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere così posso ringraziarla personalmente".

Stranger Things: un'immagine della prima stagione

David Harbour è apparso in ogni episodio di Stranger Things fino al culmine della terza stagione: il suo personaggio ha fatto molta strada dal capo della polizia, fumatore accanito e alcolizzato, che indagava sulla scomparsa di Will Byers, fino a diventare una figura paterna per Eleven e infine un vero e proprio eroe d'azione nell'ultima stagione.