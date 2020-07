Stranger Things: il cast celebra il quarto anniversario della serie Netflix

Il cast di Stranger Things ha celebrato il quarto anniversario dall'inizio dello show Netflix dei fratelli Duffer con dei post d'auguri pubblicati sui loro account social. Sono già passati quattro anni dalla scomparsa di Will Byers nella cittadina di Hawkins, Indiana, e dalla misteriosa comparsa di una giovanissima ragazzina con poteri telecinetici soprannominata Undici.

Stranger Things: due dei giovani protagonisti dello show

La serie venne presentata in anteprima il 15 luglio 2016 e ottenne subito grande successo, tanto da convincere i fratelli Duffer, creatori dello show, a realizzarne altre stagioni, nonostante inizialmente ne fosse prevista soltanto una. I giovanissimi protagonisti nel frattempo stanno crescendo e da bambini improvvisamente famosi in tutto il mondo sono diventati gli adolescenti più conosciuti del piccolo schermo, con carriere in rapida ascesa.

Nelle scorse ore i membri del cast hanno ricordato la data che cambiò per sempre le loro vite. Millie Bobby Brown ha pubblicato una foto che ritrae il giovane cast sul red carpet dello show, confessando l'affetto che prova nei confronti di tutti i colleghi di set. Qualcosa di simile anche per Finn Wolfhard e Noah Schnapp, che ha scritto su Instagram:"Felice 4° anniversario al mio show preferito e al mio gruppo di persone preferito in tutto il mondo". Caleb McLaughlin ha scelto un'immagine del backstage più recente per fare gli auguri allo show.

La produzione della quarta stagione di Stranger Things è stata interrotta per l'emergenza sanitaria globale e non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il ritorno di Mike, Will, Undici e il resto dei personaggi dello show, con Winona Ryder e David Harbour.