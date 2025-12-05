Stranger Things 5 perde la prima posizione su Netflix per colpa di questa serie "sorprendente"

Dopo poco più di una settimana dal suo debutto in streaming con i suoi primi quattro episodi, la quinta stagione di Stranger Things ha già perso la sua prima posizione all'interno della Top 10 di Netflix negli Stati Uniti.

Immediatamente dopo il suo debutto, la serie è rapidamente salita in cima alla classifica delle serie più viste sulla piattaforma. Tuttavia, come riportato da Forbes, con una svolta sorprendente, una settimana dopo la sua uscita, un'altra serie ha scalzato Stranger Things dal primo posto, relegandola al secondo posto.

Il progetto in questione è Sean Combs: The Reckoning, docuserie in quattro parti incentrata su Sean "Diddy" Combs, condannato a quattro anni e due mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di trasporto a fini di prostituzione.

Cosa appassiona della docuserie su Sean Combs?

Prodotto da Curtis "50 Cent" Jackson, il documentario presenta una visione completa della caduta di Combs. Per quanto sia inaspettato vedere Stranger Things detronizzato da una docuserie, soprattutto così poco tempo dopo la sua uscita, in realtà ha senso. Il processo a Combs e la successiva condanna sono stati uno degli scandali più grandi mai visti sia nell'industria musicale che nell'industria dell'intrattenimento in generale.

Pertanto, un programma approfondito sull'argomento avrebbe sicuramente attirato l'attenzione degli spettatori. Forse a rendere più popolare la docuserie in quattro parti è stato il fatto che gli avvocati di Combs hanno inviato una lettera di diffida a Netflix per rimuovere il progetto dalla piattaforma.

Il rappresentante del rapper, Juda Engelmayer, ha anche affermato alla CNN che il filmato utilizzato nella miniserie era stato rubato, poiché era stato originariamente girato per un altro documentario che Combs stava progettando su se stesso.

Stranger Things 5: Noah Schnapp in una scena drammatica

Stranger Things, quando usciranno gli ultimi episodi?

La serie tornerà con il secondo volume di episodi il 25 dicembre prossimo. Considerando i numerosi filoni narrativi lasciati in sospeso dalla prima serie e la grande attesa che circonda la serie, anche i prossimi episodi della quinta stagione dovrebbero raggiungere probabilmente in poco tempo il primo posto nella classifica dei programmi più visti su Netflix.

La prima parte della quinta stagione di Stranger Things (di cui trovate la nostra recensione) è disponibile in streaming su Netflix. La seconda parte uscirà, come detto, il 25 dicembre mentre il finale della serie sarà disponibile in Italia il 1 gennaio 2026.