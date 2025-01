Stranger Things 5 potrebbe arrivare su Netflix suddivisa in 2 parti?

Nuove indiscrezioni sostengono che la stagione 5 di Stranger Things, come accaduto con la precedente, sarà suddivisa in due parti.

Le riprese di Stranger Things 5 si sono finalmente concluse e i fan sono ora in attesa di scoprire la data di uscita dell'ultimo capitolo della storia ideata dai fratelli Duffer.

I responsabili di Netflix hanno più volte anticipato che gli episodi dovrebbero debuttare nel 2025 e ora nuove indiscrezioni sostengono che verrà replicato il modello utilizzato per la stagione precedente, dividendo quindi le puntate in due blocchi.

Quando debutterà Stranger Things 5?

Il sito What's on Netflix, abitualmente molto accurato nel riportare le notizie e le anticipazioni legate alla piattaforma di streaming, ha ora sostenuto che la stagione 5 di Stranger Things obbligherà i fan a rimanere in sospeso più del previsto prima di vedere l'epilogo della storia. I nuovi eventi ambientati nella città di Hawkins dovrebbero infatti arrivare sugli schermi suddivisi in due. Le prime puntate inedite potrebbero quindi debuttare nel mese di ottobre 2025 e quelle finali arrivare in streaming a novembre.

Il cast sul set

In precedenza era stata la quarta stagione a essere suddivisa in due 'volumi', il primo composto da sette episodi e arrivato su Netflix il 27 maggio 2022, e il secondo da due puntate, distribuite in streaming dall'1 luglio 2022.

Per ora, tuttavia, i fan dovranno attendere per scoprire quando debutterà l'atto conclusivo di Stranger Things, composto da otto episodi.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

I titoli delle puntate, già rivelati online, sono i seguenti:

La missione

La scomparsa di

La trappola

Il mago

La scossa

La fuga da Camazotz

Il ponte

Il mondo reale

Nel cast torneranno, ovviamente, le star Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Joe Keery, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp e Winona Ryder.