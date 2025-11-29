Stranger Things 5, Maya Hawke: "Io e Sadie Sink facevamo attività da nonne nel tempo libero sul set"

Maya Hawke ha svelato che insieme a Sadie Sink sul set della quinta stagione di Stranger Things trascorrevano diverso tempo, tra una pausa e l'altra delle riprese, a svolgere attività da nonne.

Le due attrici hanno vissuto insieme ad Atlanta nel corso della produzione delle ultime due stagioni dello show e in un'intervista a Glamour, Hawke ha svelato alcuni retroscena.

Le attività da nonne di Maya Hawke e Sadie Sink

Maya Hawke ha raccontato che spesso preparavano zuppe o stufati, lavoravano a maglia e all'uncinetto, e facevano passeggiate fino alla merceria del posto e si accoccolavano sul divano guardando Modern Family.

Sadie Sink in una scena di Stranger Things 4

Una vita in sinergia totale, e nell'intervista Maya Hawke ha elogiato Sadie Sink, rimarcando la grande amicizia che condivide con la collega di set, conosciuta proprio durante la lavorazione della serie.

Maya Hawke elogia Sadie Sink

Maya Hawke ha riservato parole al miele per Sadie Sink: "Si prende il suo tempo con le persone e impara a conoscerle. E quando superi quella linea con Sadie, è la sensazione più calda, deliziosa, divertente, goffa, coccolona, solidale, generosa, imprevedibile, intelligente, brillante, che ti fa ridere fino alle lacrime, rannicchiata sul tappeto davanti a un camino".

Descrivendo la star di The Whale, Hawke ha spiegato: "C'è qualcosa di veramente speciale in questo, perché non mostra quella parte di sé a tutti. La cosa interessante dell'essere amiche di una persona molto riservata è che non voglio davvero che nessuno sappia qualcosa su Sadie che Sadie non vuole far sapere. Immagino che Sadie lo dirà alle persone quando vorrà".

Stranger Things 5 è disponibile su Netflix con il primo Volume che include Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Cara Buono. Il secondo ciclo di episodi uscirà prima di Natale mentre l'attesissimo episodio finale sarà disponibile dal 1° gennaio 2026.