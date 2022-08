Stranger Things 5: gli sceneggiatori annunciano l'inizio del lavoro sull'ultima stagione

Il team degli sceneggiatori ha svelato che è iniziato ufficialmente il lavoro su Stranger Things 5 condividendo una foto su Twitter.

Lo scatto non rivela anticipazioni, mostrando solo una lavagna completamente bianca e scrivendo che si tratta del Primo Giorno.

La quinta stagione sarà l'ultima della serie Stranger Things, creata dai fratelli Duffer, e l'attesa dei fan è particolarmente alta dopo il finale del quarto capitolo della storia che ha lasciato alcuni elementi della storia in sospeso.

Ross Duffer aveva dichiarato recentemente che, pur avendo in mente cosa accadrà nell'epilogo del racconto, si lavora una stagione per volta. Il produttore e sceneggiatore aveva sottolineato: "Si tratta della fine della storia. Ho visto degli executive piangere e non era mai successo, quindi è stato folle. E non ha per forza a che fare con la storia, ma semplicemente per il fatto che siamo in una situazione 'O mio dio, questa cosa ha definito così tanto della nostra vita, queste persone di Netflix sono state con noi fin dall'inizio, ora sono passati sette anni ed è difficile immaginare che questo percorso stia arrivando alla fine'".

Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà ai giovani protagonisti, in particolare a Max, e come si evolverà lo scontro finale contro Vecna che, nella quarta stagione, è riuscito a realizzare il suo progetto.