Le ali della libertà: tutto quello che dovete sapere sulla strepitosa The Film Vault Edition

Super cofanetto a edizione limitata per Le ali della libertà, il capolavoro di Frank Darabont tratto dal racconto di Stephen King. Oltre a un eccellente video in 4K UHD, anche molti extra e tanti gadget, fra cui una placca di cristallo numerata e la riproduzione della lettera di Andy.

Un film di culto come Le ali della libertà, tra i più amati in assoluto nella storia del cinema, in una sontuosa The Film Vault Edition, ovvero in quella collana di opere celebri confezionate in edizioni Premium Ultra Limitate. Cosa volere di più? Grazie a Warner Bros. Home Entertainment abbiamo potuto ammirare e toccare con mano questa incredibile edizione limitata da collezione dedicata a uno dei capolavori del grande schermo, che ancora oggi, a 29 anni dalla sua uscita, resta tra i più apprezzati dai cinefili di tutto il mondo.

Morgan Freeman con Tim Robbins in una scena di Le ali della libertà

Andiamo dunque a esaminare nei dettagli questa edizione che potremmo definire sicuramente definitiva del film di Frank Darabont tratto da un racconto di Stephen King, con Tim Robbins e Morgan Freeman grandi protagonisti. Anche perché, oltre a confezione, gadget e quant'altro, va ricordato che l'edizione è anche tecnicamente al top, visto che contiene il film in uno smagliante 4K UHD, oltre che nel formato blu-ray.

Un cofanettone con card, locandine, placca di cristallo e la lettera di Andy

Nella descrizione nel dettaglio della Vault Edition de Le ali della libertà distribuita da Warner, non si può che iniziare dalle dimensioni ragguardevoli del cofanetto. Siamo di fronte infatti a una confezione davvero gigante che misura 18 x 22 centimetri. La bella sovracustodia trasparente (il classico O-ring in acetato) è localizzata con titolo sul fronte e testi sul retro in italiano: quando la sfiliamo ci viene svelato il corposissimo box cartonato che per cover ha una nuova key art, un suggestivo artwork con Tim Robbins che ha appena guadagnato la libertà.

Il box ha un'apertura magnetica. Quando lo si apre, sulla sinistra c'è una frase del film, sulla destra i vari contenuti. Innanzitutto c'è una cartelletta che sul fronte ha l'iconica immagine del piccolo martello, dietro la scritta in inglese che dice che la salvezza è qui dentro. Nella cartelletta troviamo due locandine (entrambe in inglese), sette card e una busta. La prima locandina è in cartoncino e riproduce la nuova key art della copertina, la seconda è double face e riproduce i manifesti originali dell'epoca.

Le card fotografiche sono invece sette e riproducono da una parte i vari personaggi (i due protagonisti, il direttore del carcere, il secondino aguzzino e alcuni compagni di cella), dall'altra alcune loro frasi. Nella busta invece troviamo la riproduzione della lettera di Andy per Red, che quest'ultimo troverà sepolta sotto un muretto vicino a un albero nel finale del film. Ma non è tutto: nella confezione c'è anche infatti una bellissima placca di cristallo bella pesante, numerata individualmente, che oltre al titolo fa intravedere all'interno il martelletto. E poi ovviamente i due dischi con il film, che si trovano all'interno di un digipack formato Cd con slipcover e altre immagini del film. Anche sui dischi il titolo del film è in italiano.

Il video 4K UHD: un enorme upgrade per dettaglio e croma rispetto al blu-ray

Una scena de Le ali della libertà

Anche sul piano tecnico l'edizione Vault de Le ali della libertà regala soddisfazioni, perché la versione 4K UHD rappresenta un upgrade molto rilevante rispetto al blu-ray. Il quadro è nitido e caratterizzato da una leggera grana totalmente naturale e organica, mentre il dettaglio è decisamente più elevato rispetto al semplice HD. Non solo i primi piani sono porosi e scolpiti, ma le inquadrature più ampie beneficiano dei progressi, anche a livello di piccoli particolari come i muri delle celle, le divise delle guardie con i loro distintivi, i libri della biblioteca.

Le ali della libertà: Tim Robbins e Morgan Freeman

Sul fronte cromatico c'è la sensazione di una tonalità più fredda (soprattutto il blu sembra predominante in alcune scene), ma molto più cinematografica e in sostanza fedele alle scelte del direttore della fotografia Roger Deakins. Il contrasto è decisamente migliore con un nero più profondo (anche se a tratti inghiotte ancora un po' troppo i particolari in ombra) e l'utilizzo dell'HDR fa risaltare meglio i colori che sono più intensi anche in condizioni di oscurità.

Audio italiano datato ma discreto, la traccia inglese ha più vigore e spazialità

Tim Robbins in una scena di Le ali della libertà, tratto da un racconto di Stephen King che fa parte della racconta Stagioni Diverse

Meno entusiasmante l'audio. L'italiano è rimasto fermo al Dolby Digital 2.0, che è pulito, offre una discreta ambienza, dialoghi dal buon timbro e una soddisfacente resa delle musiche, ma è a un volume molto basso e resta molto sacrificato come spazialità. Molto meglio ovviamente il DTS HD 5.1 inglese, che resta comunque lontano dalle tracce più recenti, soprattutto nel timbro dei dialoghi. C'è comunque una buona resa dei bassi che si può apprezzare nella colonna sonora di Thomas Newman o nei tonfi delle porte delle celle, e anche i surround aiutano a offrire una maggiore spazialità generale.

Gli extra: oltre due ore fra documentari, corti, gallerie e storyboard

Una scena di Le ali della libertà

Per quanto riguarda gli extra, se nel disco 4K troviamo solamente il commento del regista Frank Darabont, sul blu-ray c'è un corposo pacchetto di contenuti. Si comincia con Hope Springs Eternal: A Look Back at The Shawshank Redemption (31'), con regista e membri di cast e troupe che raccontano come il film si sia fatto strada e sia diventato popolare solo negli anni, ma si tratta anche di temi come speranza, amicizia e libertà, e si parla di casting, scenografia, sceneggiatura e colonna sonora. Si prosegue con Shawshank: The Redeeming Feature (48'), documentario con interviste al regista Darabont e a molti membri del cast, ognuno dei quali racconta aneddoti e approfondimenti sulla produzione e sui temi del film. Si parla anche di come sul sito Imdb il film sia sempre in cima alla classifica dei film più amati.

Le ali della libertà, Tim Robbins con il poster di Rita Hayworth

A seguire The Sharktank Redemption (25'), un cortometraggio parodia che vede protagonista Alfonso, il figlio di Morgan Freeman, nei panni di Fred Redding, un umile assistente in una società di produzione di Hollywood a cui viene regolarmente negata una promozione nelle sue audizioni. Troviamo quindi le Still Galleries, in tutto 17 minuti in cui scorrono divise in sei sezioni le foto dei protagonisti e del dietro le quinte, poi per chiudere il trailer e due Storyboards, Bogs takes a fall (4' e mezzo) e New Fish Arrive (4').