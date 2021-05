Stanley Kubrick: Frank Darabont ha scritto la sceneggiatura di un film ideato dal regista e mai realizzato

Uno dei progetti di Stanley Kubrick mai realizzati è attualmente in fase di sviluppo grazie a Frank Darabont, il regista e produttore ha infatti parlato del film a cui sta lavorando, sottolineando anche il coinvolgimento di Ridley Scott. Il trattamento risale agli anni '50 e i primi dettagli sono stati condivisi in occasione di un episodio del podcast Post Mortem.

Stanley Kubrick sul set di Barry Lyndon

Frank Darabont ha raccontato: "Ho trascorso l'ultimo anno al lavoro su una sceneggiatura. E so quando sto dando il massimo oppure no, e questa volta l'ho fatto. Si tratta di un progetto magnifico basato su un trattamento che Stanley Kubrick ha scritto alla fine degli anni '50, un'incredibile opera sulla Guerra Civile".

Lo sceneggiatore e produttore ha aggiunto: "Si tratta di uno script davvero significativo e quando ho finito mi sono detto 'Questa è la cosa migliore che io abbia mai fatto'. Lo abbiamo proposto in giro, ma non abbiamo ottenuto nemmeno un incontro".

The Walking Dead: Frank Darabont e Jon Bernthal sul set

Inoltre, nel progetto è coinvolto il regista Ridley Scott: "Non si tratta solo di me, uno sciocco recluso che vive al nord. Ridley Scott era uno dei produttori! Ed è un'idea di Kubrick che lui ha sviluppato con Shelby Foote, autore di famosi studi storici sulla Guerra Civile".

Per ora sembra quindi che il potenziale film ideato da Kubrick abbia ancora una lunga strada da percorrere prima di venire realizzato e bisognerà attendere per scoprire se Frank Darabont riuscirà a ottenere l'interesse da parte dei finanziatori e dei produttori necessari a farlo diventare una realtà.