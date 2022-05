Stranger Things 4 Volume 2: il teaser degli ultimi due episodi in arrivo a luglio

Stranger Things 4 tornerà a luglio con i due episodi che compongono il Volume 2 e Netflix ha condiviso un teaser al termine delle sette puntate disponibili da venerdì.

Non vedete, ovviamente, il video se non volete spoiler .

Al termine della puntata della quarta stagione di Stranger Things intitolata Il Massacro al laboratorio di Hawkins, si può vedere il breve filmato nascosto dopo i titoli di coda.

Nel video si sente la voce di Vecna rivolgersi a Undici e si possono vedere delle immagini dei giovani protagonisti nel Sottosopra e di Hopper in Russia mentre vede degli strani esperimenti, oltre ad altri momenti ricchi di azione, esplosioni e scontri.

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che sarà suddivisa in due parti, anticipa:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."