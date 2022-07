Stranger Things 4 Volume 2: il debutto degli ultimi episodi causa problemi tecnici a Netflix

Netflix ha subito numerosi problemi tecnici a causa del gran numero di persone collegate sulla piattaforma per vedere Stranger Things 4 Volume 2.

Stranger Things 4 è tornato sugli schermi di Netflix con i due episodi che compongono il Volume 2 e la grande attesa da parte dei fan sembra aver creato qualche problema tecnico.

La piattaforma di streaming ha infatti dato numerosi messaggi di errore agli utenti che si sono connessi in contemporanea per vedere le puntate.

Il sito Downdetector.com ha registrato un picco di problemi tecnici su Netflix nel momento esatto in cui è stato reso disponibile il Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things sulla piattaforma.

In quel momento il servizio ha registrato circa 13.000 crash, tutti comunque risolti in meno di trenta minuti.

Le prime sette puntate hanno superato quota 900 milioni di ore viste nei primi 28 giorni di permanenza in catalogo e hanno consolidato il primato, stabilito dalla creazione dei fratelli Duffer, di serie originale in inglese con i migliori dati di visualizzazione di sempre.

L'ottavo e il nono episodio, che getteranno le basi per l'ultima stagione della serie, sono rispettivamente lunghi circa 90 e 150 minuti, rendendo così piuttosto impegnativa la visione dei fan che vogliono sapere immediatamente cosa accadrà nella vita dei protagonisti, tra cui Undici, Dustin, Will, Steve, Nancy e Max, oltre al nuovo arrivato Eddie e al gruppo impegnato a provare a sfuggire ai russi.