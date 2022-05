Stranger Things 4 Volume 1 stabilisce un nuovo record di visualizzazioni nel weekend del debutto

Stranger Things 4 ha stabilito un record di visualizzazioni durante il primo weekend di presenza degli episodi sulla piattaforma, arrivando a un totale di 286.79 milioni di ore viste.

Il primato precedente era stato stabilito da Bridgerton con 193 milioni di ore viste nei primi giorni.

La quarta stagione di Stranger Things, che si concluderà a luglio con le ultime due puntate, è inoltre arrivata alla prima posizione in 83 nazioni delle 93 in cui è presente il servizio.

Gli episodi precedenti sono poi tornati nella top 10, globale e statunitense, degli Stati Uniti.

Il nuovo record di visualizzazioni è stato raggiunto in soli tre giorni e bisognerà attendere per scoprire se Stranger Things batterà il record di 28 giorni di Bridgerton che ha raccolto ben 656.26 milioni di ore viste dal debutto avvenuto il 25 marzo.

Il primato generale, andando quindi oltre le serie in inglese, è stato invece ottenuto da Squid Game con l'incredibile cifra di 1.65 miliardi di ore viste nelle prime quattro settimane.

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che sarà suddivisa in due parti, anticipa:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."