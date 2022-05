Stranger Things 4: il video dei primi 8 minuti del ritorno della serie svela la suddivisione degli episodi

Stranger Things 4 arriverà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e online è stato condiviso il video dei primi otto minuti del nuovo capitolo della storia, svelando inoltre in che modo saranno suddivise le due parti.

Il filmato riporta gli spettatori nel 1979, mostrando un terrificante incidente nel laboratorio in cui Undici stava venendo sottoposta agli esperimenti del Dottor Brenner.

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che sarà suddivisa in due parti, anticipa:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."

La prima parte sarà composta da otto puntate, mentre la seconda da soli due episodi. La durata dei vari capitoli della storia, come avevano anticipato i fratelli Duffer, sarà particolarmente lunga: la settima puntata è di 98 minuti, l'ottava arriva a 85 minuti, e la nona raggiunge quota 150 minuti.

I Duffer Brothers hanno diretto gli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Gli episodi 3 e 4, invece, sono stati diretti da Shawn Levy, mentre il 5 e il 6 da Nimród Antal. I fratelli Duffer hanno anche curato la sceneggiatura degli episodi 1, 2, 7, 8 e 9 di questa nuova stagione.