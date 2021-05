Stranger Things 4: un criptico video annuncia un appuntamento per i fan

Su YouTube è stato condiviso un filmato che anticipa un appuntamento da non perdere per i fan di Stranger Things 4 nella giornata di domani.

I fan in attesa di qualche anticipazione riguardante Stranger Things 4 potrebbero forse essere soddisfatti domani alle ore 15: un video condiviso su YouTube sembra infatti suggerire che è in arrivo qualcosa da non perdere alle 9.00 AM (fuso orario americano).

Tutto è iniziato con un tweet degli sceneggiatori della serie Netflix che chiedeva "Siete pronti?", seguito poi da un link a un criptico filmato.

Sul canale YouTube di Stranger Things è apparso un video intitolato HNL Control Room accompagnato da una didascalia in cui si dichiara: "A causa di difficoltà tecniche, l'Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a ulteriori comunicazioni. Saremo attivi domani alle 09.00 AM ET".

Il filmato mostra sette schermi televisivi in cui appaiono brevemente delle immagini, accompagnoto da un brano strumentale.

I fan sono ora convinti che tra qualche ora verrà rilasciato un trailer o verrà comunicata la data della première della quarta stagione dello show creato dai fratelli Duffer.

Per ora gli sceneggiatori e i produttori della serie non hanno svelato molte anticipazioni riguardanti gli episodi inediti e Finn Wolfhard, rispondendo alle domande di CBC Listen, aveva dichiarato parlando delle prossime puntate di Stranger Things: "Ogni stagione diventa più dark. Davvero, direi che con la terza stagione pensavo 'Questa è la stagione più dark che verrà mai realizzata, con i topi che esplodevano e tutto il resto'. Ma davvero, la quarta stagione fino a questo momento, è la più dark che sia mai stata realizzata. Ogni anno si alza il livello. Ogni anno diventa più divertente e più triste, e tutto il resto. Ogni stagione si alza il livello".