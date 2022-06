Stranger Things 4: Undici e Vecna nel poster del Volume 2

Stranger Things 4 tornerà venerdì 1 luglio con il Volume 2 e, in attesa delle ultime due puntate di questo capitolo della storia, è stato condiviso un nuovo poster.

L'immagine ritrae Undici, la protagonista interpretata da Millie Bobby Brown, che affronta Vecna, il villain affidato a Jamie Campbell Bower.

Stranger Things: il poster del Volume 2 della stagione 4

Il nuovo poster della quarta stagione di Stranger Things, oltre ai due personaggi in primo piano, mostra gli altri giovani protagonisti nelle due dimensioni, Hopper che affronta un Demogorgone insieme a Joyce e Murray e alcuni oggetti che hanno contraddistinto le puntate precedenti, come l'orologio che appare a chi sta per diventare vittima di Vecna.

Stranger Things 4, la recensione del volume 1: Una nuova stagione più ricca, matura e corposa

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che è stata suddivisa in due parti, anticipa:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."