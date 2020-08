Stranger Things 4: gli sceneggiatori "trollano" i fan promettendo di rivelare i segreti della serie

Gli sceneggiatori di Stranger Things 4 sono tornati sui social media e hanno trollato i fan con un messaggio in cui sostenevano fossero pronti a condividere i segreti della stagione inedita.

Il problema è che i follower non avevano alcun modo per completare la "missione" richiesta, ovvero rispondere al tweet pubblicato online.

Sul profilo degli autori di Stranger Things è infatti apparso un tweet in cui si dichiarava: "Una risposta e condivideremo tutti i segreti della quarta stagione". La possibilità di rispondere è stata però disabilitata e i follower sono rimasti quindi in sospeso senza alcuna speranza di venire a sapere nuove anticipazioni.

One reply and we'll spill all the season 4 secrets. — stranger writers (@strangerwriters) August 13, 2020

La produzione della quarta stagione di Stranger Things, uno dei titoli più amati di Netflix, è attualmente in pausa e recentemente è apparsa l'indiscrezione online che sostiene un potenziale ritorno sul set del cast a settembre.

Nelle puntate inedite si scoprirà quanto accaduto allo sceriffo Hopper dopo che un teaser aveva mostrato il personaggio interpretato da da David Harbour in Russia, dove era prigioniero. L'attore aveva inoltre sottolineato: "I fratelli Duffer sono degli sceneggiatori davvero bravi. So nello specifico che nella quarta stagione vi daremo un'enorme rivelazione riguardante la storia del passato di Hopper".