Stranger Things 4: Priah Ferguson sarà una presenza regolare

Stranger Things 4 darà più spazio a Erica Sinclair: Priah Ferguson ha infatti ottenuto una promozione e sarà una presenza regolare nelle puntate inedite dello show.

L'attrice aveva debuttato nella seconda stagione della serie creata dai fratelli Duffer con una parte da guest star, apparendo in quattro puntate, conquistando immediatamente l'affetto dei fan.

Priah Ferguson, negli episodi distribuiti a luglio su Netflix, aveva già ottenuto maggiore spazio grazie al suo coinvolgimento nelle avventure vissute dai personaggi interpretati da Gaten Matarazzo, Joe Keery e Maya Hawke.

Netflix, per ora, non ha voluto anticipare ulteriori dettagli riguardanti la trama della quarta stagione di Stranger Things, di cui ha recentemente diffuso il trailer che conferma il ritorno nello show di David Harbour nel ruolo di Hopper.

Degli episodi inediti, per ora, si sa solo che alcuni dei protagonisti si sono trasferiti in un'altra città e l'ex sceriffo sembra essere prigioniero in Russia, a Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani... e molto altro. I Duffer hanno poi aggiunto: "Gli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa... La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l'ora che tutti possano vederla. Nel frattempo - pregate per il nostro Americano".