Stranger Things 4, ecco il numero di episodi della quarta stagione

Da quanti episodi sarà composta Stranger Things 4? Saranno 8, secondo l'informazione diffusa da TVLine, che ha prontamente contattato Netflix, che si è naturalmente rifiutata di ufficializzare.

Se così fosse, la stagione 4 di Stranger Things sarebbe assolutamente in linea con la prima e la terza, dove l'unica eccezione è rappresentata dalla stagione 2, composta da 9 episodi, che è stata anche, però, la più criticata e proprio in virtù di quell'episodio in più, focalizzato sulla "sorella" e sulla "fase punk" di Eleven, reputato inutile ai fini della trama dalla maggior parte degli spettatori.

Le riprese dei - quasi certamente - 8 episodi dovrebbero cominciare a gennaio e terminare nel mese di agosto, il che di fatto esclude il ritorno di Stranger Things entro l'estate 2020.

Annunciando con un teaser il rinnovo della serie cult per un'altra stagione, Netflix ne ha già rivelato dei dettagli: il condizionale è d'obbligo ma, come annunciato dal finale della stagione 3, all'inizio di Stranger Things 4 la famiglia di Will Byers ed Eleven dovrebbero essersi trasferiti lontani da Hawkins, mentre Hopper è probabilmente ancora in vita, prigioniero di un carcere russo. D'altronde gli stessi fratelli Duffer avevano suggerito che Eleven e compagni potrebbero trovare una via espressa, una scorciatoia dagli Stati Uniti direttamente alla Russia nella stagione 4 che, hanno anticipato, sarà molto diversa dalle precedenti.