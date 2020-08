Stranger Things 4 non sarà l'ultima stagione della serie Netflix

I fratelli Duffer hanno rivelato in una recente intervista che Stranger Things 4 non sarà l'ultima stagione della serie.

Stranger Things 4 non sarà l'ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer, come hanno svelato gli showrunner in una nuova intervista in cui parlano del progetto prodotto per Netflix.

La notizia è emersa grazie a un articolo pubblicato da The Hollywood Reporter in cui si parla della situazione dello show le cui riprese sono attualmente in pausa in attesa di poter ritornare sul set in totale sicurezza.

Ross Duffer ha infatti dichiarato parlando di Stranger Things: "La quarta stagione non sarà la fine".

Lo sceneggiatore e produttore ha quindi aggiunto: "Sappiamo quale sarà la fine e quando avverrà. La pandemia ci ha concesso del tempo per pensare al futuro, capire ciò che è meglio per lo show. Iniziare a riempire quegli spazi vuoti ci ha dato un'idea migliore di quanto a lungo abbiamo bisogno di raccontare la storia".

I fratelli Duffer non hanno però aggiunto i dettagli riguardanti le tempistiche della serie e Netflix non ha rilasciato dei commenti ufficiali per quanto riguarda i progetti dei due autori.

Stranger Things 4, riprese in pausa e Gaten Matarazzo ha un lavoro estivo in "incognito"

Le riprese della quarta stagione sono state interrotte dopo un paio di settimane a causa della pandemia e, secondo alcune indiscrezioni, gli attori e la troupe dovrebbero ritornare sul set a settembre.

Le puntate inedite dovranno svelare il mistero della presenza di Hopper, interpretato da David Harbour, in Russia.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà anche Tom Wlaschiha, mentre Brett Gelman e Priah Ferguson sono stati promossi a presenza regolare nel cast.