Stranger Things 4: Netflix pubblica un criptico teaser con un countdown

Un misterioso conto alla rovescia dedicato a Stranger Things 4 ha preso il via in un criptico teaser diffuso da Netflix.

Lo streamer solletica la curiosità degli spettatori, che attendono la nuova stagione di Stranger Things da tre lunghi anni, con il video che contiene un conto alla rovescia partito 24 ore prima di un misterioso annuncio. Di cosa si tratta? I fan sono liberi di speculare mentre il tempo scorre.

Gli elementi più importanti nel teaser del conto alla rovescia sono un antico orologio a pendolo e gli effetti sonori spettrali che risuonano in sottofondo. Le posizioni dei diversi orologi sembrano cambiare, anche se si trovano tutti in centri commerciali o in mezzo a strade molto popolate. Gli spettatori possono essere visti passeggiare e persino fissare l'orologio. Anche le lancette dell'orologio possono essere un indizio.

L'unica informazione nota sulla nuova stagione di Stranger Things è che inizierà sei mesi dopo gli eventi della terza stagione, con il cast principale diviso in luoghi diversi. Mentre gran parte del cast rimane a Hawkins, nell'Indiana, la famiglia Byers ed Eleven si sono trasferiti in California. Inoltre, il capo Hopper è bloccato nel freddo invernale della Russia.

Nell'annunciare Stranger Things 4, Netflix ha confermato che la stagione sarà divisa in due parti: la prima approderà sulla piattaforma il 27 maggio e la seconda il 1 luglio. Lo streamer ha anche confermato che la serie si concluderà ufficialmente con la sua quinta stagione.