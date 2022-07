Stranger Things 4 porta i Metallica nella Top 40 nel Regno Unito

I Metallica sono tornati nella Top 40 UK grazie al brano Master of Puppets e la popolarità ottenuta a Stranger Things 4, in cui è stato utilizzato in una memorabile scena con al centro Eddie.

Il personaggio interpretato da Joseph Quinn è diventato uno dei più amati dai fan della serie creata dai fratelli Duffer e i video in cui suona per attirare l'attenzione dei pipistrelli e aiutare i suoi amici a entrare nella casa in cui c'è Vecna e provare a sconfiggerlo.

Master of Puppets dei Metallica ha debuttato 36 anni fa e ora, grazie alla quarta stagione di Stranger Things, è rientrata nella Top 50 di brani più ascoltati su Spotify, nella Top 100 di Apple Music e sarà alla posizione numero 22 tra i brani più popolari nel Regno Unito grazie all'insieme di ascolti in streaming e download.

La prima volta dei Metallica nelle classifiche UK è avvenuta nel 1988 con Harvester of Sorrow arrivando alla posizione numero 20, essendo poi presenti nelle classifiche con Enter Sandman, Nothing Else Matters, Until It Sleeps e St Anger.

Stranger Things 4: Chi è Eddie, il guitar hero che ha conquistato tutti

I Metallica hannno accolto con grande entusiasmo e in modo positivo l'accoglienza riservata dai fan di Stranger Things, realizzando anche un video omaggio a Eddie e dichiarando che "Chiunque è benvenuto nella famiglia dei Metallica. Che si tratti di fan da 40 ore o da 40 anni, condividiamo tutti un legame tramite la musica. Tutti avete iniziato da zero a un certo punto".