Stranger Things 4, i Metallica: "Siamo onorati e stupiti dalla scena con Master of Puppets"

I Metallica hanno recentemente parlato della scena con Master of Puppets presente in un episodio di Stranger Things 4: 'È un onore essere una parte così importante del viaggio di Eddie'.

I Metallica hanno commentato la scena finale della quarta stagione di Stranger Things in cui il personaggio preferito dai fan, Eddie Munson, si esibisce eroicamente al suono del loro leggendario singolo del 1986 intitolato "Master of Puppets". La storica band heavy metal ha scelto Instagram per manifestare l'orgoglio e lo stupore che tutti i membri hanno provato visionando l'episodio in questione.

"Il modo in cui i fratelli Duffer hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di alto superiore, quindi eravamo entusiasti che non solo includessero Master of Puppets nello show, ma anche che avessero deciso di costruire una scena così fondamentale intorno al brano", recita il post della band.

Stranger Things 4: un'immagine

"Eravamo tutti molto ansiosi di vedere il risultato finale e quando l'abbiamo fatto siamo rimasti completamente sbalorditi. È tutto così estremamente ben fatto, al punto che alcune persone sono state in grado di indovinare la canzone solo vedendo alcuni secondi delle mani di Joseph Quinn nel trailer!".

"È un onore incredibile per noi essere una parte così importante del viaggio di Eddie e stare ancora una volta in compagnia di tutti gli altri straordinari artisti presenti che hanno collaborato alla colonna sonora della serie", hanno concluso i Metallica nel post in onore di Stranger Things.