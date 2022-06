Stranger Things 4, Kate Bush sulla nuova stagione: "È davvero molto eccitante"

Kate Bush si è aperta a proposito della nuova stagione di Stranger Things, che ha definito come 'davvero molto eccitante', per poi parlare del suo brano intitolato Running Up That Hill.

Kate Bush, attraverso una rara dichiarazione pubblicata questa domenica sul proprio sito web, si è recentemente aperta proposito della nuova stagione di Stranger Things, responsabile di aver fatto tornare in voga il suo successo del 1985 intitolato "Running Up That Hill".

Stranger Things:

Senza rovinare la quarta stagione della serie Netflix, siamo in grado di dire che il primo singolo estratto dall'album intitolato Hounds of Love della Bush gioca un ruolo fondamentale in una scena che coinvolge uno dei personaggi dello show: inutile dire che grazie a questa sequenza la traccia sia diventata virale online.

"Potresti aver sentito che la prima parte della nuova fantastica stagione di Stranger Things è stata recentemente rilasciata su Netflix, è davvero molto eccitante", ha scritto Kate nella sua dichiarazione. "Contiene la canzone, 'Running Up That Hill', che è tornata recentemente in vita grazie ai giovani fan che amano lo show... lo adoro anche io!"

Stranger Things 4: un'immagine della nuova stagione

"Per questo motivo, Running Up That Hill è nelle classifiche di tutto il mondo ed è entrata nella classifica del Regno Unito raggiungendo l'ottavo posto. È fantastico! Grazie mille a tutti coloro che hanno ascoltato la canzone", ha concluso Kate Bush, a proposito del suo brano e dell'ultima stagione di Stranger Things.