Stranger Things 4, Gaten Matarazzo: "Sarà una stagione più matura"

Gaten Matarazzo ha parlato di Stranger Things 4 in un'intervista con Entertainment Tonight e ha anticipato che la quarta stagione della serie, attualmente in lavorazione, sarà più matura e ambiziosa. Anche per la prossima stagione Matarazzo è confermato tra i protagonisti della serie Neflix.

Stranger Things: Joe Keery insieme a Gaten Matarazzo durante una scena della terza stagione

A proposito di Stranger Things, Gaten Matarazzo ha dichiarato: "Finora abbiamo fatto tutti quanti del nostro meglio. L'obiettivo dei fratelli Duffer è stato questo. Allo stesso modo, però, è importante superare puntualmente quanto fatto. Ogni nuova stagione è stata migliore della precedente". A questo proposito, Matarazzo ha definito di fratelli Duffer come due persone molto ambiziose e consapevoli di ciò che serve per rendere grande una serie. Infine, l'attore si è lasciato andare a una dichiarazione sul tono della quarta stagione di Stranger Things: "Vogliamo che lo show maturi insieme ai ragazzi protagonisti. Per questo motivo, la nuova stagione di Stranger Things sarà più matura. Noi cresciamo insieme alla serie e viceversa. Le nostre voci cambiano ed è giusto che la serie si adatti".

Pochi mesi fa, tra l'altro, Gaten Matarazzo aveva definito la quarta stagione di Stranger Things come la più spaventosa tra quelle realizzate fino a questo momento. Della trama non si sa ancora nulla. Ciò che è certo è che Jim Hopper è ancora vivo nonostante abbia scelto di sacrificarsi nel finale della terza stagione.

Creata dai fratelli Duffer, Stranger Things annovera nel cast i nomi di Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Cary Elwes, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke. La quarta stagione non ha ancora una data ufficiale di distribuzione.