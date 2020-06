Stranger Things 4, i fratelli Duffer promettono:"Più guest star nella quarta stagione"

L'attesa per Stranger Things 4 ormai si fa sempre più febbrile e con gli ultime piccole novità che i Fratelli Duffer hanno condiviso negli ultimi giorni la curiosità per la quarta stagione è alle stelle. E tra le altre cose gli autori hanno anticipato che ci saranno delle guest-star notevoli nei prossimi episodi della serie Netflix.

Matt e Ross Duffer, fratelli e showrunner della serie, hanno assicurato la presenza di ulteriori nomi altisonanti per il prossimo ciclo di episodi. Chiacchierando con Deadline, i Duffer hanno dichiarato:"Ne abbiamo un paio interessanti quest'anno. Si tratta di un modo piuttosto divertente d'incontrare uno dei tuoi idoli. Sai, scrivi una parte per loro e vedi se vogliono farla". Nessun nome svelato ma tanta curiosità per scoprire a quali star si riferiscano i due creatori.

Nelle stagioni precedenti hanno partecipato alcune star degli anni '80 - decennio di riferimento dello show - come Sean Astin e Paul Reiser, mentre la terza stagione ha visto come new entry Cary Elwes, star de La storia fantastica. Quali saranno i prossimi nomi di grido che i Duffer hanno riservato ai fan per la quarta stagione?

Al momento la produzione della nuova stagione di Stranger Things è bloccata da marzo. Inizialmente prevista in uscita tra fine 2020 e inizio 2021, è probabile che ora la serie slitti ulteriormente a causa dei ritardi nella lavorazione.