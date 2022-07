Stranger Things 4: i fratelli Duffer avevano ideato un epilogo diverso per la storia di Max

I fratelli Duffer hanno confermato che avevano inizialmente ideato un destino diverso per la storia di Max in Stranger Things 4.

Stranger Things 4, inizialmente, sembrava destinato a mostrare un finale molto diverso per il personaggio di Max.

Le dichiarazioni dei fratelli Duffer contengono spoiler sulle ultime due puntate della stagione, non proseguite se non avete ultimato la visione di questo capitolo della storia.

In occasione del Stranger Things After Show, Ross Duffer ha rivelato che Max Mayfield, interpretata da Sadie Sink, doveva morire alla fine della quarta stagione.

Nella versione definitiva, invece, la ragazza affronta Vecna e muore per pochi minuti prima che Undici (Millie Bobby Brown) la riporti in vita. Negli ultimi minuti si vede quindi la ragazza in ospedale, in coma, ma Undici prova a contattarla mentalmente senza riuscirci.

Ross ha spiegato parlando della possibile morte definitiva di Max: "Se ne è parlato come possibilità. Per un po' era quello che doveva accadere... Ma abbiamo finito per fare questo epilogo. Volevamo finirla lasciando un po' più domande in sospeso, anche se è ancora davvero dark e se Max starà bene, non lo sappiamo realmente. Volevamo lasciare quell'elemento in sospeso avvicinandoci alla quinta stagione".

Stranger Things 4, Il significato del finale: Io ci credo, ci credo davvero

Matt Duffer ha inoltre dichiarato che l'atmosfera dell'epilogo della stagione speravano ricordasse un po' L'impero colpisce ancora per quanto riguarda il fatto che i ragazzi potessero realmente perdere: "Volevamo che i nostri personaggi volessero provare cosa vuol dire una situazione del genere. Quella era la grande idea avvicinandosi alla quarta stagione, che avrebbero perso. Avremmo introdotto Vecna e avrebbero perso. Quello avrebbe gettato le basi per l'ultimo confronto tra i nostri personaggi con Vecna e con il Sottosopra nella quinta stagione".