Stranger Things 4: una foto mostra "la stagione completa"

Le riprese di Stranger Things 4 sono attualmente in pausa e una foto condivisa su Twitter mostra gli script dell'intera stagione.

Su Twitter è stato infatti condiviso lo scatto che non regala ai fan alcuna anticipazione oltre quella di vedere la quantità di pagine che compongono i copioni degli episodi inediti.

La produzione della quarta stagione di Stranger Things, uno dei titoli più amati di Netflix, è attualmente in pausa e per ora nemmeno gli attori sanno quando potranno ritornare sul set per completare le riprese.

Gaten Matarazzo, interprete di Dustin, aveva dichiarato: "Il lavoro è in pausa. Eravamo proprio a metà delle riprese e hanno detto 'No!'. Hanno inizialmente detto che sarebbe stata una pausa di due settimane, e ormai siamo arrivati a tre mesi".

Nelle puntate inedite si scoprirà quanto accaduto allo sceriffo Hopper dopo che un teaser aveva mostrato il personaggio interpretato da da David Harbour in Russia, dove era prigioniero. L'attore aveva inoltre sottolineato: "I fratelli Duffer sono degli sceneggiatori davvero bravi. So nello specifico che nella quarta stagione vi daremo un'enorme rivelazione riguardante la storia del passato di Hopper".