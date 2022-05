Stranger Things 4: oggi e domani in Duomo experience a tema anni '80

Ieri, giovedì 26 maggio, 7000 fan si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano per la proiezione in anteprima esclusiva del primo episodio del volume 1 dell'attesissima quarta stagione di Stranger Things, disponibile da oggi solo su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (il Volume 2 dal 1° luglio).

Stranger Things 4, un'immagine dei nuovi episodi

Prima della proiezione, uno straordinario varco spazio-temporale si è aperto sulla facciata dello storico Palazzo Carminati: uno scenografico spettacolo di luci ha permesso ai fan di immergersi nell'universo di Stranger Things. Il Sottosopra ha dominato le facciate di altri iconici luoghi in tutto il mondo: dall'Empire State Building a New York City (USA), a Bondi Beach (Australia), sul Gran Malecón de Barranquilla (Colombia), sul Portale dell'India a Mumbai, sulla Torre Menara di Kuala Lumpur (Malesia), sul Monumento Nazionale Al-'Ula (Arabia Saudita), sul Museo Guggenheim di Bilbao, nella Calle Gran Vía 28 e a Plaza del Callao a Madrid (Spagna), sul Media Park di Colonia (Germania), nella XBox Plaza a Los Angeles (USA), solo per citarne alcuni.

L'apertura del varco ha riportato Milano nel 1986. Per due giorni, venerdì 27 e sabato 28 maggio, Piazza Duomo ospiterà l'experience Stranger Duomo per rivivere le atmosfere anni Ottanta che caratterizzano la serie. Tra le numerose esperienze a tema Stranger Things la pista di pattinaggio Rink-o-mania e un autobus con foto opportunity che riprodurrà il Sottosopra. Direttamente dagli anni Ottanta, taxi gialli, cabine telefoniche e un'edicola che distribuirà l'Hawkins Post. Per l'occasione lo storico edificio di fronte al Duomo, Palazzo Carminati, ha subito un vero e proprio restyling: sulla facciata i loghi dei brand più iconici degli anni '80, la città potrà vivere un vero e proprio salto nel tempo.

Come rivela la nostra recensione di Stranger Things 4, sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze di quanto accaduto, il gruppo di amici viene separato per la prima volta e si trova costretto ad affrontare le complessità del liceo. In questo delicato momento, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Il primo volume della quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo proprio venerdì 27 maggio con 7 nuovi episodi. Il secondo volume sarà invece disponibile con gli ultimi due episodi a partire da venerdì 1° luglio.

STRANGER DUOMO Quando Venerdì 27 maggio dalle ore 11:00 alle ore 20:00 Sabato 28 maggio dalle ore 11:00 alle ore 20:00 Dove: Piazza Duomo, Milano Ingresso libero