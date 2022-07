Stranger Things 4: David Harbour sulla sua trasformazione fisica: "Perdere peso è stato difficile"

David Harbour ha scelto Instagram per parlare della trasformazione fisica che ha dovuto affrontare al fine di interpretare Jim Hopper nella quarta stagione di Stranger Things, raccontando ai fan come ha fatto a perdere così tanto peso in un periodo di tempo relativamente breve.

Nella quarta stagione dello show, il personaggio di Harbour ha vissuto per otto mesi in una prigione russa facendo lavori forzati. Questo richiedeva che Harbour perdesse un po' di peso per rendere credibili le sue scene e i fan sono rimasti scioccati quando lo hanno visto sullo schermo.

L'attore ha esordito dicendo: "In molti mi avete chiesto di parlare della trasformazione fisica di Hopper dalla stagione 3 alla stagione 4. Il mio allenatore David Higgins ha lavorato con me per 8 mesi, mi sono messo in forma e poi ci siamo allenati per un altro anno durante la pandemia al fine di non vanificare il lavoro svolto."

"Devo dire che è stato difficile ed emozionante, ho cambiato dieta e piani di esercizio fisico. Ho perso oltre 35 chili. Pesavo circa 120 chili nella terza stagione e sono arrivato a toccare gli 86 quando abbiamo iniziato a girare. Recentemente sono ingrassato di nuovo per interpretare Jolly old Saint Nick [Babbo Natale nel film Violent Night ndr]. Tutto questo su e giù non è buono per il corpo e presto dovrò rinunciare a farlo", ha concluso David Harbour.