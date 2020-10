Stranger Things 4: anche il fratello di Maya Hawke nel cast della serie (FOTO)

Levon Hawke, fratello di Maya Hawke, è la new entry nel cast di Stranger Things 4. L'attore 18enne è stato fotografato sul set della quarta stagione della serie Netflix al fianco di Joe Keery, interprete di Steve Harrington.

In questi giorni sono finalmente ripartite le riprese della quarta stagione di Stranger Things, una delle serie tv più amate degli ultimi anni. I nuovi episodi dello show dovrebbero presumibilmente arrivare su Netflix nel 2021 ed i fan sono a dir poco impazienti di scoprire cosa accadrà agli abitanti di Hawkins dopo quello che è stato raccontato nella stagione 3. Nel frattempo, è possibile ingannare l'attesa dando un'occhiata al cast mentre si muove sul set dell'opera ideata dai fratelli Duffer.

Tra gli attori immortalati sul set allestito in Georgia non mancano Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Sadie Sink, rispettivamente interpreti di Robin, Dustin e Max. Nelle ultime ore, poi, sono state rilasciate diverse foto che mostrano Joe Keery (Steve Harrington) insieme a Levon Roan Thurman-Hawke, new entry nel cast della serie tv. L'aspetto curioso di questa novità relativa agli attori di Stranger Things è che Levon Hawke altri non è che il fratello diciottenne di Maya Hawke, dunque anche lui figlio di Uma Thurman ed Ethan Hawke. Al momento non si sa ancora esattamente quale ruolo avrà Levon che però si è già fatto notare per il suo look punk rock, con tanto di capelli selvaggi ed un trucco glam. Come testimoniato dalle foto, lui e sua sorella Maya, ad oggi, non hanno ancora girato scene condivise.

Ricordiamo che nella quarta stagione di Stranger Things verrà approfondito il passato di Jim Hopper (David Harbour). A tal proposito, lo stesso interprete dello sceriffo ha rivelato alcuni intriganti dettagli dei nuovi episodi della serie tv: "Eleven scoprirà cinque scatole, una delle quali contiene gli oggetti di Brenner dall'Hawkins Lab, su una c'è scritto 'Dad', su una c'è scritto 'Vietnam' e su una 'New York.' I nuovi episodi conterranno, inoltre, una sorprendente rivelazione su Jim Hopper e non vedo l'ora che questo aspetto del mio personaggio venga rivelato. Si tratta di una delle cose che so fin dalla prima inquadratura del primo episodio, ma finora non è stato mostrato".