Stranger Things 3, nel trailer della serie Netflix un'estate mostruosa

Non è ancora primavera, ma con il trailer di Stranger Things 3 Netflix anticipa addirittura l'estate che farà da scenario ai nuovi episodi della serie che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire da luglio. Siete pronti per immergervi nuovamente nelle avventure dei ragazzi di Stranger Things e soprattutto per vivere insieme a loro i primi cambiamenti e turbamenti dell'adolescenza?

In queste prime spettacolari immagini della terza stagione di Stranger Things ritroviamo Mike, Eleven, Dustin, Lucas, il detective Jim Hopper e tutta la gang di Hawkins impegnata in quella che si preannuncia essere una nuova straordinaria avventura piena di brividi e ricca dei tanti immancabili riferimenti alla cultura popolare. Nel cast dello show tornano i protagonisti delle prime due stagioni tra cui tra cui Winona Ryder e David Harbour insieme ai giovani talentuosi Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink e Millie Bobby Brown. Al cast originario della serie si aggiungono le new entries Maya Hawke (figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke) Jake Busey e Cary Elwes.

Come abbiamo visto nel video, il nuovo trailer di Stranger Things 3 svela che un altro anno è passato per i giovani protagonisti della serie, alle prese con la calda estate di Hawkins, in Indana. Dustin (Gaten Matarazzo) torna a casa e ad attenderlo trova uno strano comitato d'accoglienza: tutti i suoi vecchi giocattoli si stanno riunendo in salotto. Sarà l'ennesima minaccia soprannaturale? No, è solo Eleven (Millie Bobby Brown) che, in combutta con Lucas, Will, Mike e Max, sfrutta i suoi poteri per fargli uno scherzo. Potrebbe trattarsi dell'ultimo, però, per molto tempo o forse per sempre: i bambini stanno crescendo e, anche se l'infanzia mancherà a tutti, il tempo non si può fermare. Steve ha un lavoro, Nancy e Jonathan sono forse in procinto di trovarne uno (o di sposarsi?)... Il tempo dei giochi è finito per tutti, ma non quello dell'amicizia: il gruppo di ragazzini sarà di nuovo pronto a unirsi per fronteggiare una nuova terribile minaccia, rappresentata non soltanto dal risveglio del Demogorgone... Che sembra aver scelto i festeggiamenti del 4 luglio per tornare a terrorizzare la cittadina.

Preparatevi dunque a fare un ripasso dei tanti successi cinematografici degli anni Ottanta per godervi al meglio quella che è una delle serie tv più attese del 2019.

