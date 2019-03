Stranger Things 3: il trailer è il video Netflix più visto su YouTube!

Il trailer della terza stagione di Stranger Things è ufficialmente il video Netflix più visto su YouTube. Dopo mesi di attesa, Netflix ci ha finalmente regalato il primo full trailer di Stranger Things 3 confermando l'interesse dei fan nei confronti dello show divenuto un vero e proprio fenomeno culturale.

Ambientata negli anni '80, Stranger Things racconta le disavventure di un gruppo di bambini di una cittadina dell'indiana che combattono un misterioso mostro proveniente da una dimensione parallela nota come il Sottosopra. Stranger Things attinge a piene mani all'immaginario horror fantasy degli anni '80, è piena di riferimenti e citazioni che la rendono una vera e propria lettera d'amore a un mondo, come confermano i suoi autori Duffer brothers. Dopo mesi di attesa, il trailer della terza stagione di Stranger Thing è finalmente approdato in rete segnando un nuovo record per Netflix.

Al momento, il trailer è il video Netflix più visto su YouTube con oltre 22 milIoni di visualizzazioni, ben più dei 19 milioni di visualizzazioni del trailer della stagione 2. Stranger Things 3 sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 luglio 2019 con nuove terrificanti avventure che aspettano i nostri ero. per il momento del plot si sa ben poco, ma la storia sarà ambientata nell'estate del 1985 e vedrà l'arrivo di un nuovo mostro pronto a terrorizzare i giovani protagonisti dello show.

