Stranger Things 3: la New Coke è un successo grazie alla serie Netflix

In occasione dell'uscita di Stranger Things 3, tornerà in commercio la New Coke e per la Coca-Cola Company è già un successo , al contrario del 1985.

La nuova stagione di Stranger Things arriverà su Netflix domani, 4 luglio, (abbiamo già visto i primi 5 episodi in anteprima, ecco la nostra recensione di Stranger Things 3) e proprio a partire da domani tornerà in commercio la New Coke, proprio la nuova formula della Coca-Cola che nel 1985 rimase negli scaffali giusto un paio di mesi prima di venir ritirata dal mercato per le proteste dei consumatori. La bevanda fu uno degli esperimenti più fallimentari della Coca Cola che provò, senza successo, a sostituire la ricetta originale con una decisamente più dolce, facendola debuttare nell'estate del 1985, periodo in cui si svolge la terza avventura dei ragazzi di Hawkins.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

Parte di Stranger Things 3 ruota attorno all'inaugurazione di un nuovo centro commerciale durante un'afosa stagione estiva ed è chiaro che compariranno alcuni dei prodotti più noti del periodo, inclusa la New Coke. L'azienda, come ha riportato il Times già diversi mesi fa, proprio in occasione della messa in onda domani della serie Netflix, permetterà a chiunque di poterla ordinare tramite il suo sito Internet, mentre dei campioni gratuiti saranno disponibili in tutti gli Stati Uniti per delle occasioni speciali.

L'idea è stata dei fratelli Duffer, i creatori della serie Netflix, che hanno confessato come la New Coke sia una delle prime cose venute in mente nella stesura della nuova stagione.

Trentaquattro anni fa gli americani non la presero così bene: rimase in commercio per appena 79 giorni durante i quali il colosso di Atlanta subì manifestazioni pubbliche di protesta, lettere infuriate e supermercati presi d'assalto per prendere le ultime casse di Coca Cola tradizionale rimaste ancora in vendita. Già, perché l'idea originale era smantellare il prodotto con una nuova versione e una ricetta modificata. Era la prima volta che la misteriosa formula della bibita veniva cambiata e questo generò un'angoscia mai vista.

Il flop sembrava poter avere strascichi anche nel presente, perché l'idea di rimettere in vendita la New Coke, anche se in un contesto di oggettistica vintage, non aveva particolarmente esaltato i fan all'annuncio. A quanto pare però, come dichiarato da un portavoce, le richieste per avere una lattina della New Coke sarebbero già così tante da far pensare alla Coca-Cola Company di provare a rimettere in commercio la bevanda anche dopo il ciclone Stranger Things. In ogni caso, qualunque strategia commerciale decidano di applicare, la New Coke ha finalmente il successo che aspettava da 34 anni: ci voleva il Sottosopra.