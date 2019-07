Stranger Things 3, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Stranger Things, con la terza attesissima stagione con Millie Bobby Brown e gli altri protagonisti della serie dei fratelli Duffer!

La storia al centro del progetto, qui potete leggere la nostra recensione di Stranger Things 3, compierà un salto temporale e gli eventi al centro delle puntate saranno quindi ambientate nell'estate del 1985. La trama delle prossime puntate di Stranger Things anticipa: "Siamo nel 1985 a Hawkins, Indiana, e l'estate sta scaldandosi. La scuola è finita, c'è un nuovo centro commerciale in città e il gruppo di amici di Hawkins sta per entrare nell'età adulta. Delle storie d'amore iniziano a sbocciare, complicando le dinamiche del gruppo, e i ragazzi dovranno capire come crescere senza allontanarsi. Nel frattempo incombe il pericolo. Quando la città viene minacciata da nemici vecchi e nuovi, Eleven e i suoi amici sono obbligati a ricordarsi che il male non finisce mai, si evolve. Ora dovranno unire le forze per sopravvivere e ricordarsi che l'amicizia è sempre più forte rispetto alla paura".

Stranger Things 3: il poster della nuova stagione

I dettagli condivisi da Netflix sembrano quindi confermare che la chiusura del varco che collegava il Sottosopra dal mondo reale non abbia rappresentato la fine dei problemi per i giovani protagonisti e la presenza di elementi sovrannaturali nelle loro vite. I creatori della serie tv avevano inoltre spiegato che le fonti di ispirazione alla base della terza stagione erano i film di David Cronenberg.

Stranger Things 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.