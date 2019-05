Stranger Things 3: le collezioni H&M e OVS dedicate alla serie

Stranger Things 3 arriverà su Netflix il 4 luglio e i fan possono ora acquistare le collezioni di abbigliamento dedicate alla serie create per H&M e OVS.

In attesa dei nuovi episodi, chi vorrà immergersi nel mondo creato dai fratelli Duffer potrà acquistare costumi da bagno, t-shirt, vestiti e accessori ispirati all'atmosfera estiva e anni '80 al centro dei nuovi eventi ambientati a Hawkins, Indiana.

La collezione di Stranger Things nata dalla collaborazione tra H&M e Netflix può contare su una campagna promozionale con protagonista l'attore Dacre Montgomery, interprete nelle nuove puntate del giovane Billy Hargrove.

Tra i capi che possono acquistare i fan (qui potete vedere la collazione completa) c'è una tuta con la stampa del Demogorgon, un costume da bagno in stile bagnino della piscina di Hawkins, t-shirt e ciabatte da mare.

Ecco il video di presentazione della collezione:

Le proposte di OVS, attualmente non disponibili sul sito italiano (qui la pagina di presentazione), hanno debuttato in autunno e comprendono anche in questo caso felpe e t-shirt con i loghi delle scuole di Hawkins e frasi come "Friends don't lie (gli amici non mentono)".

La terza stagione di Stranger Things potrà contare su nuovi arrivi nel cast, tra cui quello di Maya Hawke che avrà il ruolo della giovane Robin, una ragazza che lavora nel centro commerciale di Hawkins, Indiana, insieme a Steve, personaggio interpretato dall'attore Joe Keery, vendendo gelati nel negozio chiamato Scoops Ahoy.

Stranger Things: gli omaggi e le citazioni della serie Netflix