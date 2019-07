Stranger Things 3: un easter egg telefonico nel sesto episodio

In Stranger Things 3 c'è un easter egg legato ad un numero di telefono che potete trovare nel sesto episodio della nuova stagione, disponibile da ieri su Netflix.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

La piccola sorpresa è legata al personaggio di Murray Bauman, il fanatico complottista che in Stranger Things 3 è interpretato da Brett Gelman, e riguarda il suo numero di telefono. Il contatto funziona realmente e se provate a chiamare risponde una segreteria telefonica.

Come riporta Vulture, i fan di Stranger Things non devono fare altro che comporre le cifre 618-625-8313 e dell'altra parte partirà un messaggio registrato con queste parole: "Se è qualcuno che non sia mia madre o Joyce, bene, pensate di essere davvero intelligenti ad aver ottenuto il mio numero, non è vero? Non siete furbi. Non siete speciali. Siete semplicemente uno dei tanti, tanti stupidi che hanno chiamato qui. Riattaccate e non richiamate mai più! Siete dei parassiti!". Insomma, se qualcuno sperava di poter avere informazioni sulle nuove misteriose vicende che stanno accadendo a Hawkins rimarrà deluso. Altra cosa curiosa: il numero telefonico corrisponde a un'utenza situata a Sesser, in Illinois.

Stranger Things: Millie Bobby Brown e Sadie Sink in una scena della terza stagione

La terza stagione della serie Netflix - qui la nostra recensione di Stranger Things 3 - si apre un anno dopo gli eventi della stagione precedente. Nella cittadina dell'Indiana tutti sono eccitati per l'apertura di un nuovo centro commerciale che ha però creato problemi alle piccole attività. Undici e i suoi amici stanno crescendo, le dinamiche amorose incrinano i rapporti del gruppo, che deve imparare a crescere senza allontanarsi. Nel frattempo un nuovo pericolo è in arrivo e dovranno unire le loro forze ancora una volta per cercare di sopravvivere, ricordandosi che l'amicizia è più forte della paura.