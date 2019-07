Stranger Things 3: il bromance tra Steve e Dustin vedrà i ruoli "sottosopra"

Per la gioia dei fan il bromance tra Steve e Dustin prosegue anche in Stranger Things 3, ma a ruoli "sottosopra".

Nel corso della seconda stagione di Stranger Things Steve (Joe Keery) e Dustin (Gaten Matarazzo) sono diventati inaspettatamente amici dopo che Steve si è trovato costretto a fare da babysitter al giovane compagno di avventure.

Il bromance che ha entusiasmato i fan proseguirà nella terza stagione, da oggi su Netflix, ma i ruoli si capovolgeranno come spiegano gli attori Joe Keery e Gaten Matarazzo (potete approfondire l'anticipazione leggendo la nostra recensione di Stranger Things 3).

"La serie riprende da dove avevamo lasciato, nel finale della seconda stagione" specifica Joe Keery "ma adesso l'amicizia tra Steve e Dustin ormai è quasi una partnership, non si tratta più di fargli da babysitter e basta."

ST

Finora Steve è stato un mentore per Dustin, ma adesso la situazione si va capovolgendo, come spiega Gaten Matarazzo: "A un certo punto i ruoli si invertono. Una delle cose più importanti che Dustin ha appreso da Steve è il coraggio. Steve ha reso il suo piccolo amico più coraggioso e audace non solo con le ragazze. Nella stagione 2 Steve ha il compito di proteggere Dustin, è lui il leader. Credo che Dustin abbia appreso molto dal suo comportamento, ha capito che ce le poteva fare grazie a Steve e vedremo che in quest'anno le cose cambieranno."