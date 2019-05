Stranger Things: il bromance tra Dustin e Steve proseguirà nella stagione 3!

Il bromance tra Dustin e Steve, uno degli aspetti più divertenti della seconda stagione di Stranger Things, proseguirà anche nella stagione 3!

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

Il trailer della terza stagione di Stranger Things ha mostrato i cambiamenti in atto a Hawkins, Indiana. La cittadina ha un nuovo mall, ma il Sottosopra continua a fare paura. I nuovi episodi della serie di successo debutteranno su Netflix il 4 luglio e ci riporteranno indietro nell'estate del 1985, con Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e Max (Sadie Sink) intenti a combattere un nuovo mostro: la pubertà.

Stranger Things: Millie Bobby Brown e Sadie Sink in una scena della terza stagione

"Volevamo esplorare il team del cambiamento" hanno spiegato i Duffer Brothers, creatori dello show. "La stagione è ambientata nell'ultima estate prima della scuola superiore. I ragazzi stanno crescendo, e questa fase di transizione sarà caotica e dolorosa e strana. Riusciranno a crescere senza separarsi?" Nella nuova stagione ci sarà, inoltre, spazio per un nuovo terrore interdimensionale: "Eleven ha chiuso il Gate, ma il Mind Flayer è ancora vivo nel Sottosopra. troverà un'altra via per tornare a Hawkins... è solo questione di tempo."

Nel frattempo Hopper (David Harbour), che sfoggia un look alla Magnum P.I. con tanto di baffi e camicia hawaiana, lotta per crescere l'adolescente speciale Eleven, che ora ha una relazione con Mike, aiutandola a tenere a bada i propri poteri. Harbour spiega: "Hopper finirà per chiedere aiuto a Joyce [Winona Ryder], che gli offrirà dei consigli su come fare il genitore single e su come smettere di voler controllare sempre tutto." Naturalmente Hopper non si accontenterà di fare il genitore, ma sarà coinvolto in nuovi momenti action "anche se ora è più grasso e meno prestante, è come un grosso elefante."

Nei nuovi episodi ci sarà, inoltre, spazio per il sorprendente bromance tra Steve (Joe Keery) e Dustin, come conferma l'interprete di Dustin: "Li vedremo ancora insieme, questo è ciò che mi piace dei Duffer Brothers, sanno ciò che i fan amano e ci giocano."