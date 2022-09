Strange World: Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid e Lucy Liu nel cast del film Disney

Durante il D23 Expo i Walt Disney Studios hanno annunciato il cast del nuovo film animato in arrivo intitolato Strange World. Il lungometraggio includerà nel cast le voci di Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jabouki Young-White e Lucy Liu, che erano presenti alla conferenza.

Strange World parlerà di una famiglia leggendaria di esploratori, le cui differenze minacciano di sabotare la loro ultima, cruciale avventura. Il film è diretto da Don Hall e scritto da Qui Nguyen (Raya e l'ultimo drago). La pellicola rappresenta il debutto di Jake Gyllenhaal in un lungometraggio animato Disney, impegnato anche nel ruolo di Jaeger Clade.

A proposito del film, il regista ha affermato durante la conferenza: "Si tratta della storia di una famiglia e il forte desiderio di lasciare [ai figli] un mondo migliore". Lo sceneggiatore ha invece aggiunto che le vicende presentano un mondo segreto, creature uniche e "ambienti pieni di sorprese e pericoli".

Infine Gyllenhaal ha espresso il suo entusiasmo nei confronti di Strange World - Un mondo misterioso: "Amo essere parte della famiglia Disney. È stato davvero, davvero bello per me. Interpreto Jaeger Clade, sono il padre del Cercatore ed è un personaggio davvero diverso per me. Per cominciare, ha dei polpacci enormi. Jaeger è un esploratore famoso nel suo strano mondo, un avventuriero. È testardo ma è davvero divertente".