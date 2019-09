Strange But True, video intervista esclusiva con il regista Rowan Athale

Strange But True uscirà al cinema il 12 settembre distribuito da Notorious Pictures: in esclusiva una video intervista con il regista del thriller Rowan Athale.

Strange but True racconta la storia di una giovane coppia. Ronnie e Melissa, dopo il tipico ballo di fine anno, trascorrono una notte romantica insieme. In seguito, però, i due subiranno un grave incidente, a causa del quale il ragazzo morirà. Cinque anni dopo la tragica scomparsa di Ronnie, Melissa si presenta a casa della famiglia di lui, incinta di quasi nove mesi e convinta che il bambino che ha in grembo sia di Ronnie. È stata con un solo uomo nella sua vita e quello era Ronnie; per lei, questa è l'unica spiegazione. Ci si chiede come sia possibile. Lo strano evento fa riavvicinare il fratello del defunto e i genitori, che non riuscivano a superare il lutto. Insieme, scopriranno che la verità è più terrificante di quanto potessero solamente immaginare.

Strange But True vede Margaret Qualley nei panni di Melissa, mentre il giovane Ronnie è interpretato da Connor Jessup, gli altri protagonisti sono Nick Robinson, Amy Ryan, Greg Kinnear, Mena Massoud, Brian Cox, Blythe Danner, Vanessa Burns, Janaya Stephens, Tennille Read, Allegra Fulton, Christy Bruce e Darryl Flatman. Rowan Athale è il regista del film mentre Eric Garcia firma la sceneggiatura.

Il film è un thriller ricco di suspense "quando ho iniziato a cercare il modo di portare Strange But True sullo schermo - ha dichiarato Athale - pensavo che la sceneggiatura di Eric Garcia fosse un accattivante mistery thriller. Ma più mi addentravo nella storia, più capivo che era una splendida analisi sul devastante potere della perdita; e il potere ancora maggiore della negazione. Per me, questa era una storia guidata dalle complesse, e a volte sconcertanti, macchinazioni interiori dei protagonisti".

Strange But True è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di John Searles ed uscirà nelle sale il prossimo 12 settembre. Oggi vi presentiamo in esclusiva una video intervista con Rowan Athale, il regista del film che sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures.