Strange Arrivals, Demi Moore appassionata di alieni: "Qualcosa è successo davvero a Roswell"

La star di The Substance è pronta a tornare al cinema nel film con Colman Domingo e ha svelato la propria convinzione sul presunto incidente alieno del 1947.

Demi Moore ha partecipato da ospite al Late Show with Stephen Colbert e ha approfondito il tema degli alieni che la appassiona molto. L'attrice è nata a Roswell, in Nuovo Messico.

Proprio in quella cittadina è nata la storia legata al presunto incidente alieno che sarebbe avvenuto nel 1947. Nell'intervista, Demi Moore ha confessato la sua passione per gli UFO e le sue convinzioni.

Qualcosa è accaduto a Roswell secondo Demi Moore

Ospite per promuovere la serie Landman, Demi Moore ha condiviso con Stephen Colbert, anche lui appassionato di alieni, la comune passione, spiegando che spesso i suoi figli le dicono che secondo loro lei è in parte aliena: "Perché lo pensano? Non lo so, forse perché sono nata a Roswell".

Demi Moore in una scena del documentario I Am Patrick Swayze

Interpellata dal conduttore sull'incidente di Roswell, Demi Moore ha dichiarato: "Qualcosa è sicuramente accaduto. Ma quando ero bambina non se ne parlava mai, non veniva mai accennato, neppure di sfuggita. Era come se fosse un segreto".

Tutto è nato quando Hollywood si è interessata alla vicenda: "Improvvisamente in città c'era un museo, e ora c'è un museo piuttosto completo che racconta come abbiano interrotto ogni forma di comunicazione sull'accaduto".

La storia dell'incidente di Roswell e il nuovo film di Demi Moore

Il famoso presunto incidente di Roswell sarebbe avvenuto nel 1947, quando furono recuperati i resti di un presunto pallone militare caduto, evento che diede origine a decenni di teorie del complotto su alieni, UFO e l'ipotetico schianto di un'astronave extraterrestre.

Da quel momento, Roswell ha costruito la propria fama su quel presunto incidente, ospitando eventi annuali come il Festival dell'UFO e l'apertura del Museo Internazionale degli UFO citato nell'intervista da Demi Moore.

L'attrice ha portato la propria fascinazione per gli alieni nel suo ultimo film, Strange Arrivals, basato sulla vera storia del presunto rapimento alieno di Betty e Barney Hill. Nel cast, Colman Domingo è Barney e Demi Moore è Betty.