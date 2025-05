Strange Arrivals: Colman Domingo e Demi Moore protagonisti di una storia d'amore in salsa aliena

Le due star, recentemente candidate all'Oscar per Sing Sing e The Substance, reciteranno nel nuovo film di Roger Ross Williams.

Reduci da una faticosa stagione dei premi che li ha portati ad essere candidati entrambi per l'Oscar, Demi Moore e Colman Domingo reciteranno insieme in un nuovo progetto per il grande schermo.

Il film s'intitolerà Strange Arrivals e sarà una storia d'amore a tema rapimento alieno basata sul podcast di Toby Ball. Il film sarà diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams.

Il nuovo adattamento con Demi Moore e Colman Domingo ispirato ad una storia vera

Strange Arrivals è stato scritto da Jane Anderson, autrice pluripremiata e vincitrice di un Emmy, ed è ispirato alla vera storia di Betty e Barney Hill, una coppia interrazziale che, nel 1961, divenne il primo presunto caso di abduzione aliena mentre tornava dal viaggio di nozze alle Cascate del Niagara.

Primo piano di Colman Domingo in Sing Sing

Divennero ben presto celebri ma dietro quella notorietà si celava la verità su ciò che accadde davvero quella notte. Roger Ross Williams ha commentato con queste parole il progetto:"Come regista, poter lavorare con attori al massimo della loro espressione artistica è un sogno. Demi e Colman, insieme per la prima volta per dare vita alla splendida sceneggiatura di Jane Anderson che illumina la condizione umana, sarà qualcosa di magico. Sono anche entusiasta di collaborare con il team straordinario di See-Saw. Hanno una reputazione impeccabile per storie guidate dagli autori, non potremmo essere in mani migliori".

Gli ultimi successi di Demi Moore e Colman Domingo

Reduce dalla candidatura all'Oscar per la miglior attrice protagonista per The Substance, Demi Moore è di recente apparsa nella serie Landman su Paramount+.

Primo piano di Demi Moore in The Substance

Colman Domingoha ricevuto la sua seconda nomination all'Oscar per Sing Sing ed è attualmente nel cast di The Four Seasons di Netflix. Tra i suoi prossimi progetti spiccano The Running Man di Edgar Wright e la nuova stagione di Euphoria.