Stop Making Sense torna al cinema con A24 e David Byrne torna a indossare l'abito gigante nel trailer

L'inimitabile film concerto del 1984 dei Talking Heads, Stop Making Sense, verrà restaurato in 4K e riproposto nelle sale da A24, come riportato da Deadline.

In un divertente video teaser che accompagna la notizia, David Byrne si reca in tintoria per ritirare il suo caratteristico abito gigante del film. Oltre alla riedizione cinematografica, il 18 agosto uscirà un'edizione deluxe della colonna sonora di Stop Making Sense in vinile e in digitale. La ristampa, per gentile concessione della Rhino, includerà il concerto completo, più due canzoni inedite.

Stop Making Sense, diretto dal compianto Jonathan Demme, è stato girato in tre notti al Pantages Theater di Hollywood nel dicembre 1983. Il film è stato inserito nel National Film Registry nel 2021.

Everything Everywhere All At Once batte Il Signore degli Anelli: è il film più premiato di sempre

David Byrne ha contribuito con il brano "This Is a Life" alla colonna sonora di Everything Everywhere All at Once di A24. Ha eseguito la canzone con i Son Lux e una delle star del film, Stephanie Hsu, nel corso dell'ultima Notte degli Oscar.