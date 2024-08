Die, My Love: due veterani di Hollywood si aggiungono al cast del film di Lynne Ramsay

Continua a delinearsi il cast del prossimo film diretto da Lynne Ramsay, regista nota per aver lavorato a film come ...e ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day - You Were Never Really Here. Il nuovo film s'intitola Die, My Love.

Il lungometraggio è l'adattamento dell'omonimo romanzo del 2017 di Ariana Harwicz. I lavori sul film proseguono e nel frattempo sono stati ufficializzati due nomi di grande prestigio che arricchiranno ulteriormente il cast.

Due star in più

Le due new entry sono la vincitrice dell'Oscar Sissy Spacek e il tre volte candidato all'Oscar Nick Nolte. I dettagli sui ruoli che interpreteranno al momento sono ancora segreti. Il progetto riunisce Spacek e Nolte a distanza di ventisette anni dalla loro ultima collaborazione nel film Affliction, diretto da Paul Schrader.

Sissy Spacek in una scena di Nove vite da donna

Del cast di Die, My Love fanno già parte Jennifer Lawrence, Robert Pattinson e LaKeith Stanfield. Ambientata in una remota e dimenticata area rurale, la storia di Die, My Love segue una madre (Lawrence), che lotta per mantenere la propria sanità mentale mentre affronta una psicosi. Pattinson interpreta suo marito mentre Stanfield sarà l'amante della donna.

Lynne Ramsay dirigerà il film, finanziato da Black Label Media, basandosi sulla sceneggiatura scritta insieme a Enda Walsh, con Jennifer Lawrence che riveste anche il ruolo di co-produttrice insieme a Martin Scorsese e Andrea Calderwood.

Nota per il suo lavoro in classici del cinema come In Bedroom, La ragazza di Nashville e Carrie, Sissy Spacek è stata di recente molto attiva anche in televisione recitando nella serie Night Sky su Amazon Prime Video e nella prima stagione di Homecoming sempre su Prime, oltre a Castle Rock e Bloodline su Netflix. Al cinema è apparsa nei film Sam & Kate e The Old Man & the Gun di David Lowery, al fianco di Robert Redford. Prossimamente sarà nello show tv Dying for Sex.

Vasto anche il curriculum di Nick Nolte, con film come Warrior, Hotel Rwanda, La sottile linea rossa, I protagonisti, Cape Fear - Il promontorio della paura, Sotto tiro e 48 ore.