Stolen Girl: le riprese del film con Kate Beckinsale e Scott Eastwood si svolgeranno in Puglia

Scott Eastwood affiancherà Kate Beckinsale e James Cromwell sul set del thriller Stolen Girl, che verrà diretto da James Kent. La pre-produzione è già iniziata in Puglia e la storia si ispira alla storia vera di Maureen Dabbagh.

Cosa racconterà il film

Al centro della trama di Stolen Girl ci sarà una donna americana che va alla ricerca della figlia per oltre un anno, dopo che la bambina è stata rapita da suo padre e portata in Medio Oriente. La storia inizierà nel 1993 in Ohio, quando Amina, la figlia di Maureen che ha soli 6 anni, viene portata via da Karim. Dopo anni trascorsi nel tentativo di trovarla, Maureen si affida a un professionista e li rintraccia a Beirut, dove dovrà prendere la scelta più difficile della sua vita.

Il film che vedrà protagonisti Kate Beckinsale, Scott Eastwood e James Cromwell è stato scritto da Rebecca Pollock e Kas Graham.

ILBE di Andrea Iervolino e Monkia Bacardi, che ha già curato la produzione di Ferrari, collaborerà alla realizzazione del film prodotto da Voltage Pictures con un budget di circa 25 milioni di euro.

Le riprese si svolgeranno prevalentemente in Puglia, dove ILBE di Iervolino ha già realizzato l'horror In The Fire con star Amber Heard.

Eastwood è entrato recentemente nel cast di Wind River: The Next Chapter, sequel del film diretto da Taylor Sheridan. Il film racconta cosa accade quando nella riserva si diffonde il terrore mentre una serie di omicidi, parte di un rituale, rimane senza un colpevole. L'FBI chiede quindi l'aiuto di Chip Hanson (Martin Sensmeier), che lavora per il dipartimento Caccia e Pesca e si ritrova così coinvolto in una lotta disperata e pericolosa tra le autorità, un vigilante e la Riserva che chiama casa.