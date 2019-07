Stillwater: Abigail Breslin nel cast del film di Tom McCarthy con Matt Damon

Stillwater, il nuovo film diretto da Tom McCarthy, avrà nel cast anche Abigail Breslin che reciterà accanto a Matt Damon.

Il progetto sarà prodotto da Participant Media che ha già collaborato con il filmmaker in occasione del film Il caso Spotlight.

Stillwater racconterà la storia di Bill (Matt Damon) che lavora nel settore petrolifero dell'Oklahoma che parte con destinazione Marsiglia per fare visita alla figlia che è in prigione a causa di un omicidio che sostiene di non aver commesso. Alle prese con le barriere linguistiche, differenze culturali e un sistema legale complicato, Bill decide di intraprendere una missione personale per far scagionare sua figlia (Abigail Breslin). Nel frattempo l'uomo forma un'amicizia con una donna del posto e sua figlia, intraprendendo un percorso personale all'insegna della scoperta personale.

Tom McCarthy ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Thomas Bidegain e Noé Debré e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di agosto, grazie al sostegno economico di Participant.

Abigail, nei prossimi mesi, sarà inoltre protagonista nelle sale con Zombieland: Double Tap, in arrivo nei cinema USA dal 18 ottobre, la cui storia è ambientata in un mondo in cui i cacciatori di zombie devono affrontare nuovi tipi di morti viventi che si sono evoluti rispetto al primo capitolo della storia, oltre a un gruppo di sopravvissuti tra gli esseri umani.

La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, già autori di Deadpool.

Il film arriverà nei cinema nel mese di ottobre in occasione del decimo anniversario del debutto di Benvenuti a Zombieland che ha incassato 75 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 25.

Tra i produttori ci saranno anche Gavin Polone, Reese, Wernick e Lauren Abrahams.