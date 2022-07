Steven Yeun protagonsita del film sci-fi di Bong Joon-Ho con Robert Pattinson

Steven Yeun sarà il protagonista del nuovo film sci-fi di Bong Joon Ho, ancora privo di un titolo ufficiale, accanto a Robert Pattinson. Il progetto permetterà alla star di Minari di collaborare nuovamente con il regista dopo Okja, uscito su Netflix nel 2017.

Il lungometraggio si ispira al romanzo Mickey7 di Edward Ashton, anche se non è stato svelato se Bong Joon-ho, che si occuperà anche della sceneggiatura, rimarrà fedele alla storia raccontata tra le pagine.

Il libro, usato come base del progetto, si racconta la storia di Mickey7, un dipendente sacrificabile durante una spedizione per colonizzare il glaciale mondo chiamato Niflheim. Non appena c'è una missione considerata troppo pericolosa, il gruppo si rivolge a Mickey. Dopo che una delle versioni muore viene rigenerato un nuovo corpo che conserva la maggior parte dei suoi ricordi. Dopo sei morti, Mickey7 capisce i dettagli del suo accordo.

Il film, oltre a Robert Pattinson e Steven Yeun, ha nel suo cast anche Mark Ruffalo, Toni Collette e Naomi Ackie.

Bong sarà produttore del film, sostenuto anche da Warner Bros e Plan B.