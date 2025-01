Kristen Stewart e Steven Yeun si innamorano nel trailer di Love Me

Kristen Stewart e Steven Yeun sono i protagonisti del film Love Me, scritto e diretto da Sam e Andy Zuchero, di cui online è stato condiviso il trailer. L'appuntamento per vedere l'originale storia d'amore sul grande schermo negli Stati Uniti è stato fissato al 31 gennaio.

Cosa racconterà Love Me

Love Me racconterà la storia d'amore tra una boa, interpretata da Kristen Stewart, e un satellite, ruolo affidato a Steven Yeun, che si incontrano online molti anni dopo l'estinzione dell'umanità. Ad aiutarli a capire come agire e comportarsi c'è solo il materiale a cui possono accedere grazie a internet e i due imparano così progressivamente cosa vuol dire essere vivi e il significato dell'amore.

La boa, chiamata Me, ha come istruzioni da seguire quelle di trovare una connessione, facendo così la conoscenza con il satellite che è stato programmato per entrare in contatto con ogni forma di vita esistente sul pianeta, in passato abitato dagli umani.

Nel video condiviso online si mostrano le interazioni tra i due protagonisti e il modo in cui prendono ispirazione da una coppia che condivideva su YouTube filmati e vlog, mostrando la propria vita quotidiana e l'evolversi della loro relazione.

Il film è prodotto da ShivHans Pictures, 2AM e AgX. Kevin Rowe, Luca Borghese, Ben Howe, Shivani Rawat e Julie Goldstein, con Daniel Bekerman, Christine D'Souza Gelb e Connor Flanagan come produttori esecutivi.

Kristen Stewart: i 10 migliori film dell'attrice

I registi descrivono il film

Secondo i due filmmaker, Love Me è come se "Kubrick incontrasse YouTube. O una versione live-action di WALL-E". Sul grande schermo si mostrerà il mondo attraverso la prospettiva dell'intelligenza artificiale, provando a offrire un ritratto di chi siamo in questo momento storico. Andy Zuchero ha sottolineato: " Stiamo guardando Internet e l'umanità con occhi innocenti. Ma per quanto riguarda il modo in cui volevamo rappresentare l'IA, siamo ovviamente d'accordo sul fatto che ci debbano essere delle barriere. Tuttavia, nutriamo una grande speranza per questo prossimo capitolo della tecnologia. Lo scenario minimo migliore per l'IA è che sia solo un nuovo strumento che aiuta a plasmare l'umanità per il futuro".