Steven Spielberg, sua figlia diventa una pornostar: "Mio padre non è arrabbiato"

La figlia adottiva di Steven Spielberg, Mikaela, ha deciso di intraprendere la carriera da pornostar, dopo aver già autoprodotto un video hot, e spera di avere presto la licenza adeguata per poter cominciare a lavorare in questo mondo.

In una recente intervista con The Sun, la ventitreenne Mikaela Spielberg ha parlato delle sue ambizioni e di come Steven Spielberg e la moglie, Kate Capshaw, siano rimasti spiazzati dalla notizia, anche se ha specificato che papà Steven non si è arrabbiato : "Ho dei genitori fantastici che hanno avuto dei problemi tra loro per me e con me personalmente, come ne ho avuti anche io con me stessa. Ma è soprattutto a causa degli altri che si preoccupano inutilmente, perché vogliono che io sia al sicuro. La mia sicurezza è sempre stata la priorità numero uno per loro. In realtà penso che una volta che vedranno quanto sono arrivata lontano dal fondo in cui mi trovavo un anno e mezzo fa, diranno: Wow, la signorina è cresciuta davvero ed è sicura di sé stessa"

Spielberg e Capshaw hanno adottato Mikaela nel 1996 e la ragazza ha sempre avuto un legame speciale con suo padre e ha trascorso diverso tempo sui set cinematografici, tra cui quello di Minority Report.

Steven Spielberg con sua figlia Mikaela

Mikaela Spielberg ha raccontato di come ha preso questa decisione, iniziando a girare dei video amatoriali che sono stati pubblicati su Pornhub e sui suoi profili social (video che poi lei stessa ha cancellato in attesa di ricevere la licenza di sex worker dallo stato del Tennessee) e ha raccontato di aver subito abusi sessuali e di aver lottato contro l'anoressia, il disturbo di personalità borderline e l'alcolismo: "Sono stata fuori controllo all'età di 11 anni, fino a due anni fa. A 21 anni bevevo tutti i giorni e questo è andato avanti per due anni, un paio di volte sono quasi morta" Spielberg, che aveva scelto come nome d'arte Sugar Star, ha specificato che nei video non avrà rapporti sessuali con altre persone, e vorrebbe specializzarsi nei video di genere fetish.

La figlia di Steven Spielberg, che vive a Nashville nel Tennessee, ha già presentato una domanda per diventare una porno star e iniziare così la sua carriera.