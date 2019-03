Steven Spielberg non vuole bandire i film di Netflix dagli Oscar. A rivelarlo è l'amico di Spielberg Jeffrey Katzenberg, che insieme al regista ha co-fondato DreamWorks. Secondo Katzenberg, Steven Spielberg non ha nessuna intenzione di escludere le produzioni Netflix dagli Oscar: "Ho parlato di questo con Steven proprio ieri. Gliel'ho chiesto specificamente e lui mi ha risposto 'Non ho assolutamente detto questo'. In realtà non ha detto niente".

Per Jeffrey Katzenberg la polemica sulla volontà di Steven Spielberg di escludere Netflix dagli Oscar sarebbe stata scatenata per colpa di un giornalista "che stava lavorando a questa storia e ha sentito un rumor su Steven. Ha chiamato un portavoce per avere un commento e poi lo ha mistificato. Per prima cosa Steven non ha detto questo, secondo, non arriverà all'Academy ad aprile con qualche piano misterioso in testa."

Dopo le dichiarazioni di Spielberg riportate da Indiewire secondo cui il regista aveva specificato che Netflix e il cinema "non seguono le stesse regole e quindi le produzioni Netflix non dovrebbero partecipare alla conversazione sugli Academy Awards", il dibattito si è inasprito. Il regista Alfonso Cuaron è sceso in campo per difendere Netflix e la sua scelta di collaborare con lo piattaforma streaming per Roma, vincitore di 5 premi Oscar, e la stessa Netflix ha risposto indirettamente a Spielberg tramite il suo account Twitter ufficiale.

