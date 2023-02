Steven Spielberg è indeciso sul suo prossimo film: "Non ho ancora deciso di quale progetto occuparmi"

Dopo West Side Story e The Fablemans, Steven Spielberg ha ammesso che non ha ancora le idee chiare su quale sarà il suo prossimo progetto.

Dopo il successo raccolto con West Side Story e The Fabelmans sembra proprio che Steven Spielberg non sappia ancora cosa prevede il suo futuro come regista. Durante la conferenza stampa di martedì al Festival del cinema di Berlino i giornalisti hanno provato ad indagare sulle sue prossime mosse e progetti, ottenendo come risposta solamente punti interrogativi.



"Vorrei, mi piacerebbe avere le idee chiare", ha detto Steven Spielberg (tramite Deadline) parlando di ipotetici piani per un nuovo film. Il regista ha ammesso: "Ero così coinvolto con gli ultimi due che non ho mai avuto la possibilità e il tempo di pensare a cosa farò quando l'attenzione nei loro confronti sarà finita. E mi siedo qui davanti a tutti voi dicendo: 'Non so cosa farò dopo. Non ne ho idea'". Spielberg ha poi continuato: "È una specie di bella sensazione che allo stesso tempo si fa orribile. È bello avere di nuovo il controllo della mia vita, con la possibilità di fare scelte reali. Ma ho bisogno di lavorare e mi piace farlo, e questa è la domanda più grande con cui dovrò fare i conti per il resto dell'anno cercando di capire di cosa mi occuperò".

Vi ricordiamo che Steven Spielberg si trova a Berlino per essere premiato con l'Orso d'oro alla carriera. Il regista, nei prossimi mesi, sembra comunque si occuperà anche dello sviluppo di una miniserie su Napoleone, tratta dallo script del film ideato da Stanley Kubrick e mai realizzato.